高雄三民區五口之家一名男子6年前因性侵小六的女兒，事後以「癲癇」為擋箭牌遭判2年、緩刑確定，今年又固態萌發，趁念國中的二女兒洗澡時闖入性侵得逞。事後少女下體血流不止、就醫後揭發此事。高雄地院法官痛批狼父不知悔改、無視人倫關係，依妨害性自主罪案重判9年6月，可上訴。

該名少女為輕度智能障礙，平時與姊姊、弟弟、父母同住。今年1月，狼父趁少女在浴室洗澡時，突然全身赤裸地闖入，強行摟抱少女，先伸手撫摸少女的下體後，性侵得逞。

當時，少女嚇得大哭，卻不敵父親的體型優勢遭侵犯，事後下體血流不止。少女事後告訴父親下體一直流血，狼父才帶她就醫。後少女向關心她的社工坦白「爸爸把我推到牆邊靠牆，用手指頭碰我的『妹妹』，還把他的『雞雞』伸進去我的『妹妹』那裡動」。

少女還向社工表示「我不要對爸爸提出告訴，我覺得爸爸不是故意的，我要原諒他」。社工驚覺事情不對，立刻通報相關單位介入調查。

少女經驗傷後證實下體有撕裂傷，也罹患創傷後壓力症候群。社工問少女，為何手臂内側會有多道傷疤，少女表示「覺得自己身體很髒，就用手抓摳、和自動鉛筆所割而留下來的」。

偵查時狼父否認涉案，母親還罵少女「沒吃藥亂說話」。開庭時少女回想起遭侵犯的過程仍不斷哭泣，但她卻替父親求情，表示不希望爸爸被抓去關。

法官發現，該名狼父根據6年前就對少女的姊姊下毒手，當時以「癲癇」、無法自制為由，獲判2年、緩刑5年確定，如今竟不知悔改，再對另一名女兒下毒手。審酌相關事證，法官認定少女所言仍有一定邏輯、判斷力，依對心智缺陷之人犯強制性交罪判狼父9年6月。

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