近日高雄市發生多起冷氣機起火事故，經調查發現，起火機型多為分離式冷氣室外機，起火的位置主要在電源及內部配線，研判與本市因近日連續降雨，環境溼度上升有關，另外這些起火的冷氣機當中，多數安裝使用逾5年以上，起火原因與長時間疏於維護保養有相當的關連性。

位於南臺灣的高雄，夏季高溫炎熱，冷氣機幾乎已成為高雄市民眾家中必備的家電用品，但在享受冷氣所帶來的涼爽時，也要注意它潛藏的火災風險，高雄市112年1至7月已發生了15起的冷氣機起火事故，主要起火機型以分離式冷氣室外機居多，起火原因多以線路問題為主，經分析主要原因如下：

環境溼度影響：比對冷氣機火災發生日期及高雄市每日降雨情形，冷氣機火災發生前數日或發生當日，均有降雨情形，環境溼度較高，因此易造成電器產品故障，進而引發火災。

使用頻率高：依中央氣象局統計，今年以來每日高溫屢破紀錄，因此冷氣設備使用頻率及時間較往年高且久，長時間運轉可能造成產品過熱。另外，經調查發現，於部分案件中，其室外機安裝位置排熱效果不佳，或是周遭堆放大量雜物，也容易造成熱蓄積使冷氣設備故障或過負荷，導致火災發生。

維護保養問題：發生問題的冷氣機，使用期間多超過5 年以上，再加上冷氣機火災好發於春夏交際期間之後，而且起火位置多以線路為主，研判可能於秋冬季氣溫涼爽時，疏於進行冷氣設備維護保養，而於氣溫上升時，直接開啟使用，再綜合前面所述，溼度及使用頻率等狀況下，而引發冷氣機火災。

高雄市政府消防局呼籲市民朋友，對於家中冷氣及電器產品應定期檢查與保養維護。於購買電器等商品時，應注意有無安全標章，並於住家裝設住宅用火災警報器，確保火災發生時能及早發現，以降低傷亡與損失。