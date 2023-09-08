彭博社全球中大型類股指數（Bloomberg World Large & Mid Cap Index）當中，有193家日本公司的平均權重大增10%，傲視全球股市。相較之下，中國大陸以及香港的則分別減少2.5%和5.6%，表示資金從中國大陸流出，轉進日本與其它亞股。

彭博社認為，在休息長達30多年的日股，今年大多頭應該還沒有結束，有機會再出現另波反彈並創新高。還有日本央行超寬鬆貨幣政策的助攻下，經營成本壓力小的日企，將來財報還是可以期待。

分析師樂觀表示，至少在2023年底之前，日股還是看漲，上修日股的目標價也表示看好日企獲利能力。過去3個月，大漲1成的日股，贏過美股上漲9%，也比全球43個主要股市平均6%漲幅要好。本周，日本東證指數一度創33年新高。

日本央行最新調查顯示，日本大公司的信心已見改善，因為在2024年3月底結束的本財年剩餘時間，還會增加資本支出。至於日圓匯率，不少日企預估兌一美元落在132.43附近，但日圓8日已貶到147.29左右。