Stellantis的銷量為全球第三，旗下品牌包括飛雅特、標緻(Peugeot)等。該公司在本周稍早指出，與石油巨頭沙烏地阿美(Aramco)共同進行的測試顯示，自2014年以來生產的24種歐洲內燃機引擎汽車，可以在不作修改的情況下使用先進的電子燃料(e-fuels)。

Stellantis已經重申，到2030年時在歐洲的新車將只銷售純電動車，儘管歐盟已將最後期限推延到2035年。

集團副總裁Christian Mueller說，從現在到2029年之間銷售的新車，20年過後，這些車有許多到2050年時還會繼續在路上跑。引此必須真正關心集團留在市面上的汽車。他補充稱，汽車使用壽命長，使用再生能源生產的合成電子燃料的開發，將更為重要。

「我認為，25%的汽車在20年後仍在使用。因此這種接觸電子燃料的時間相當長，非常可觀」。

Stellantis估計，屆時與電子燃料相容的引擎型別，在歐洲公路上約有2800萬輛，在2025年至2050年之間潛在的二氧化碳排放減少量將高達4億公噸。