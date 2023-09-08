少子化、高齡化問題越來越嚴重，為了鼓勵有情人攜手邁向人生新階段，台中市政府特別以市花「山櫻花」為設計理念，推出充滿浪漫感的市民專屬婚書，且新人任一方為台中市民，到戶政所登記不但可獲成家福袋，10月底前還有機會抽中價值1.4萬元的禮包，名額只有12個。

台中市府民政局長吳世瑋表示，台中市結婚率在2021、2020年都是六都第一，顯示市府營造婚育友善環境頗見成效，為實踐幸福政見，民政單位也提供更優質的結婚登記服務，這次特別推出「市民專屬結婚書約」，以象徵純潔及高尚的山櫻花為設計概念，搭配粉紅底色、柔和橢圓邊框，呈現浪漫氛圍。

吳世瑋說，台中市包括八仙山、台8線公路、石岡、東勢林場、大坑及新社都有種植許多山櫻花，甚至市府周邊綠地也可見其蹤跡，是分布最廣的櫻花樹種，台中市民並於2021年票選其為市花；這次市府以手繪綠葉及山櫻花的設計，包圍住結婚書約內新人雙方簽署內容，盼祝福愛情堅貞不渝。

民政局指出，新版山櫻花結婚書約已上架，準新人可到台中市任一戶政所索取使用，作為結婚紀念；此外，新人其中一方只要設籍在台中市，並到全市任一戶政所登記結婚，即可獲贈「不鏽鋼厚釜湯炒鍋」成家福袋，另10月31日前登記結婚還能參加「結婚登記套『住』你，台中送你好歸『宿』」抽獎活動，最大獎為市價1萬4000元的「嘉義新悅花園酒店豪華禮包」。