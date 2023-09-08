台北市大直街94巷弄內民宅因工地施工不慎，導致公寓下陷，緊急撤離周邊369名住戶，北市聯醫表示，仁愛院區已立即成立專案醫療團隊，開設綠色通道單一門診，提供民眾相關醫療服務。
北市聯醫表示，仁愛院區配合市府應變措施，立即成立專案醫療團隊，開設綠色通道單一門診，提供民眾相關醫療服務，經區公所及里幹事確認有醫療或處方箋需求的民眾，由院方安排接駁車前往接送至仁愛院區單一門診開立藥物，提供即時性醫療服務，減緩民眾擔憂。
台北市大直街94巷弄內民宅因工地施工不慎，導致公寓下陷，緊急撤離周邊369名住戶，北市聯醫表示，仁愛院區已立即成立專案醫療團隊，開設綠色通道單一門診，提供民眾相關醫療服務。
北市聯醫表示，仁愛院區配合市府應變措施，立即成立專案醫療團隊，開設綠色通道單一門診，提供民眾相關醫療服務，經區公所及里幹事確認有醫療或處方箋需求的民眾，由院方安排接駁車前往接送至仁愛院區單一門診開立藥物，提供即時性醫療服務，減緩民眾擔憂。
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