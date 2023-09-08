近期旱澇交替加劇，台灣水資源碰上嚴峻挑戰，政府正在尋找解決問題的整體性方案。對此，行政院工程會主委吳澤成指示相關部會加速開發伏流水，並在2年內全面盤查台灣潛伏水脈；經濟部水利署指出，當前伏流水每日可供應139萬噸水量，未來將藉二期計畫，力拚2026年可達到每日168萬噸水量。

吳澤成有感於伏流水水量穩定、水質清澈，若任其流入大海甚為可惜，且過去有以宜蘭深溝及屏東二峰圳成功引用伏流水的案例，若能全面調查開發利用，可達到善用水資源並具穩定供水的效益。他今日也親自率團參訪宜蘭深溝水源生態園區，實地了解伏流水的特性和運用，並由經濟部水利署說明我國伏流水開發規劃及穩定供水策略。

水利署水利規畫試驗所長張廣智簡報指出，伏流水為存在於地表淺層砂礫間隙中常流動的水，當地表水入滲時，經過砂礫層過濾，所以伏流水源潔淨，相較其他水資源開發，具環境影響低、單價低、施工迅速且效益顯著等優勢，近年已慢慢從備援轉常態使用，且水位回升速率快，不影響周邊地下水取用。

張廣智表示，2011年時，伏流水量每日64萬噸，期間經過公共建設、前瞻計畫，增加75萬噸，今年伏流水量每日139萬噸，未來透過伏流水二期計畫，待油羅溪、大安溪、烏溪、荖濃溪等6處伏流水工程完成，可再提供每日29萬噸水源，達168萬噸，相當於全台每日用水量的13％。

水利署長賴建信指出，自2012年開發高屏溪伏流水，對穩定供水效果顯著，現已著手將全面盤查台灣潛伏水脈，針對支流、舊(古)河道、湧泉推動調查，確認伏流水潛能區域，期透過科學分析和法規制定，為伏流水的活用鋪平道路，確保水資源永續發展。

「伏流水當活存利用，水庫當定存使用。」賴建信說，當前供水優先使用河川水，當地面水量降低便擴大伏流水取用，不足再從水庫、地下水補充，若蓄水情況不佳，再啟用備援水井。