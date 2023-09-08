來燦坤線上下單不僅福利多，且能同享實體通路的心級服務，燦坤在這10年間持續發揮實體通路OMO優勢，打通線上、線下購物場景，從線上選物結帳、到選擇實機交貨，打造3C業界最流暢便利的0風險消費體驗，全方位滿足消費者對於筆電軟體安裝設定、電腦記憶體擴充等需求。燦坤表示，憑藉遍布全台近300家門市的專業服務，讓每筆燦坤網購訂單都能實踐「線上購物、實體守護」的承諾。

由燦坤首創的「電氣醫院」創立逾十年，擁有全台唯一獲多家知名品牌原廠認證加持的服務系統，即時的專業商品諮詢、具認證的專屬維修服務，搭配代送原廠服務以及原廠駐點，連結數百家門市據點與電氣醫生人才，絕對是廣大3C用戶解決疑難雜症的最堅強後盾。

燦坤最後提到，在夏秋換季之際，入手新家電亦推出好康，全館冰箱、洗衣機限時8折起，冰箱、空調舊換新搭配節能補助、退稅及環保綠點回饋最高現省7000元。