基泰建設的豪宅建案「基泰大直」因施工不慎，導致大直街94巷的民宅承受不住壓力而下沉，1樓變成地下室，台北市長蔣萬安8日上午已親赴現場視察。家住大直的「荒謬大師」沈玉琳，受訪時表示家裡離事發地點有段距離，但還是很震驚，喊話主管機關要快點做出因應措施。

沈玉琳在內湖、大直、五股等區購入4處房產，總價超過兩億，其中內湖的住家約95坪，市價約8千萬元。沈玉琳看到大直民宅傾斜、倒榻，回應本報記者：「我家靠美麗華這邊，事故地點離我家很遠，開車都要近10分鐘。看到新聞很震驚，政府要優先處理受災居民的安置問題，並且要迅速釐清責任歸屬。」

沈玉琳名下有棟大直房產，要價約八千萬，95坪。（圖／fb@沈玉琳的御琳軍）

大直住戶除了沈玉琳，還有知名女主持人曲艾玲，她受訪表示住處離坍塌處有十多分鐘的車程距離，目前不擔心會受到影響，但孩子就讀的道明中學有受波及，校園後圍牆、操場都出現龜裂，好在教學主建物沒受到影響，今校方宣布停課至下周一。曲艾玲透露，事發後許多家長伸出援手，有的提供住處，有的集結物資，希望能第一時間幫到受災住戶。