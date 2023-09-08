中國證監會原主席肖鋼8日在「2023 Inclusion‧外灘大會財富管理行業論壇」上表示，大陸數位經濟快速增長，包括財富管理行業在內的各行各業都在積極推進數位化轉型，運用數位技術帶動行業發展，助力經濟高品質發展。

此外，肖鋼也稱，數位技術持續推動財富管理行業生態變化，並呈現出網路化、智慧化、開放化三大特徵，持續優化投資者理財體驗，助力財富管理行業高品量發展。

澎湃新聞報導，肖鋼認為，財富管理行業大規模數位化可以追溯到十年前的網路發展，各類貨幣基金出現使得財富管理開始進入尋常百姓家，普惠、便捷的理財產品和體驗觸手可及。近年來，隨著大資料、雲計算、區塊鏈、人工智慧等新一代資訊技術普及應用，以及居民財富管理需求的大幅增長，各類資管機構和財富管理機構積極擁抱數位化，逐步走出一些新業態、新模式。

「從產品的網路化，轉向服務的網路化，已成為行業發展的重要趨勢。」肖鋼認為，在網路化上，行業機構初期是把專業產品轉移到線上銷售，不斷豐富產品類型。隨著數位化轉型持續深入，產品同質化問題需要服務差異化來彌補，越來越多的機構和平臺圍繞產品投研、資產配置、持有陪伴等使用者投資全生命週期，探索相應的服務模式。比如，理財直播、理財社區已經基本成為行業陪伴和投教的標配。

此外，肖鋼還稱，人工智慧已經滲透到財富管理行業各個環節，支援投研、產品設計、使用者運營、投資決策、服務陪伴等智慧化持續升級。其中，隨著自然語言處理、機器學習、知識圖譜、多輪對話等智慧技術應用，智慧理財助手和專業理財師相配合的人機協同模式，使使用者分層服務更高效化、精細化、專業化。「全委託」的智慧投顧方興未艾，特別是在顧的方面，智慧化應用仍有很大空間和潛力。

談及開放化特徵，肖鋼則認為，基於線上技術優勢和用戶基礎，網路平臺較早開始了探索，比如從開放機構自營陣地，到體系化開放數位服務矩陣；從觸達客戶到理解客戶、陪伴客戶等。「數位財富管理服務的探索，離不開行業開放共建的生態模式。」

肖鋼指出，如今，開放式的財富管理平臺也成為大型銀行的「標配」，能夠幫助資管機構低成本、高效率地開展數位化服務，也讓財富管理平臺彙聚不同機構的專業優勢，豐富平台的服務厚度，為客戶創造增量價值，促進各方共贏。