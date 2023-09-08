旺旺友聯產物保險（2816）為強化留才機制，增進員工對公司向心力，也考量替員工未來退休後的經濟來源多一份準備，正式開辦「員工持股信託」，並與元大金控旗下元大銀行完成簽約。

旺旺友聯產險不只用心打造幸福職場，同時也關注員工身心平衡、兼顧工作與家庭生活，包括生育津貼、給薪員工子女新生入學假、給薪員工子女畢業典禮假等福利措施都優於法令，旺旺友聯進一步推行員工持股信託，透過信託方式鼓勵員工取得自家公司股票的方式進行定期儲蓄，進而激勵同仁與公司共創績效，更可替員工累積未來的退休金，讓退休後生活品質有更多保障。

旺旺友聯產險董事長洪吉雄表示，向來注重員工薪酬福利，除了薪資、獎金來滿足同仁的生活需求，旺旺友聯公司更是主動呼應ESG、企業社會責任與公司治理的精神，開辦「員工持股信託」做為公司留才與增補員工將來退休後的另一筆退休金。

洪吉雄解釋，「員工持股信託」最大好處，就是勞資共享利潤並且達到雙贏，同仁由自己的薪資提撥自提金之外，旺旺友聯也會提撥同額的獎勵金來激勵員工踴躍參加。

對員工來說，藉由信託持股定期定額的方式「存入」公司股票，為自己的將來多準備一筆退休金，幫助自己在退休後可以達到經濟自主，維持退休後的生活品質；對公司來說，員工買自家公司股票，成為公司股東，勞資關係可以更加緊密，共同創造盈餘、分享利潤與榮耀，加深落實集團「緣、自信、大團結」的經營理念，齊心提升營運績效並共享經營成果，奠定公司長期永續經營，讓員工、股東及公司共創三贏局面。