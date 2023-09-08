北市大直街94巷整排40年老公寓，7日晚間因旁邊建案「基泰大直」的連續壁倒塌，導致整排公寓嚴重傾斜，緊急撤離300多位住戶，房子勢必得重建才能住，就有網友好奇，住戶們要等多久才新房，讓一票人搖頭「打官司跟賠償還很久，10年跑不掉」。

一名網友在PTT發文，看到有人說，大直住戶賺到都更和大筆賠償，但他認為，兩邊建商各說各話，市府也有其他意見，加上訴訟判決，官司確定後才重蓋房子的時間花費，好奇這群住戶大概要等多久才能搬回自己的家，賠償又能拿多少？

貼文曝光後，一票網友都認為官司要打很久，賠償遙遙無期，「2個建商互踢皮球，我看10年都搞不定」、「7、8年吧，這時間要去住貨櫃屋」、「打官司，隨便都可以拖個十幾年」、「兩家建商+市政府，光責任歸屬就有得吵了」、「大直新房一坪都超過100萬，基泰有得賠」。

不過有網友提出解套方案，「如果沒跟基泰達成賠償共識，不想拖的話就找第二家建商重建，然後上法院告基泰，賠償重建費用，這樣原本30坪公寓值2500萬，拿回26-28坪新大樓加車位，價值3500萬，重建賠償大概一戶800萬加一個車位；如果跟基泰達成協議，由基泰負責重建共識，就可以拿回約40坪新大樓，加一個車位，價值約5000萬，由基泰負責重建，會是對雙方都比較有利」。

對於本次意外，基泰表示此案已全面停工，相關責任絕不推卸，對受損戶會盡最大慰問、關懷與協助安置。