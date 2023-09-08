一名張姓男子與女友小美在租屋處時，發現女友凌晨跟不知名男友人互傳「曖昧」簡訊，造成張男醋進大發，當場暴打女友，還推進房間撕破她衣服強拍裸照，女友嚇得躲回園桃園家後，楊又簡訊恐嚇她「10秒內不接我直接擰斷老鼠的頭」，被法官依傷害等罪判徒刑7月，民事須賠償28萬元。

根據判決書，張男於民國111年3月22日1時至3時許，在高雄市租屋處，見到女友小美與男性友人互傳曖昧簡訊，張男當場吃醋大怒，雙方發生爭執，張男氣得徒手搧女方巴掌、掐脖子、踹背部及持皮帶毆打。

接著又拉小美到臥房內，以手、腳壓制她身軀後，將小美衣服撕破，使用手機拍攝裸照及影片並回傳到自用手機。

小美嚇得逃回桃園住處後，張男為了逼女方和她聯絡，又傳傳「10秒內不接我直接擰斷老鼠的頭」、「沒事我就打到接為止」等訊息給小美，讓她相當擔心寵物安危，害怕不已，氣得立刻報警提告。

法官認定，張男不思以理性方式解決其與告訴人間之紛爭，竟傷害女方身體，但張男犯後坦承犯行，態度尚可。法官依傷害等罪判徒刑7月；民事求償80萬判賠28萬元。

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