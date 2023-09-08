超思進口蛋風波持續延燒，國民黨立委洪孟楷昨（7日）公布衛福部食藥署回函稱「畜牧場之行政區非屬申報事項」，質疑既然不知道巴西雞蛋從何生產，怎能確定沒有禽流感？食藥署今天回應，食品輸入有3個部會共同把關，衛福部食藥署主責是動物用藥抽驗，雖有要求進口商提供衛生證明文件，但檢疫相關證明屬於農業部防檢署的權責。

洪孟楷昨天晚間貼出食藥署公文指出，農業部之前說明，曾公告雞蛋專案進口開放的國家中須符合「國外雞蛋來源牧場28天未有禽流感疫情發生」，但依據食藥署回覆公文，雞蛋牧場行政區非屬申報事項，代表超思進口巴西雞蛋根本未申報雞蛋牧場的地點。

洪孟楷指出，日本政府曾在巴西禽流感爆發時，暫停進口聖靈州與聖塔卡達琳娜州的雞肉和雞蛋，而這兩州都屬巴西畜牧集中行政區。他質疑，既然連在哪裡生產的雞蛋都不得知，又怎麼能確定28天內未發生禽流感？

食藥署副署長林金富回應，食品輸入在邊境由3個部會把關，分別是財政部關務署、農業部防檢署和衛福部食藥署；以進口雞蛋來說，農業部防檢署會要求有檢疫證明文件，食藥署則負責《食安法》規定的動物用藥抽驗。

林金富說明，食藥署對於食品輸入業者的要求是，要提出由進口國政府開立的衛生證明文件，上面有明列國別，並且標示「可供人食用」，這是國際慣例。衛生證明文件上可能會寫出製造廠、食品加工廠，但食藥署不會要求寫出農場，「檢疫相關問題不是我們權責，無法替農業部回答」。

據統計，今年以來巴西進口雞蛋共75批，食藥署採逐批查驗，其中1批檢出動物用藥不合格，為「超思有限公司」自巴西進口帶殼蛋，共8萬3860公斤，檢出氟甲磺氯黴素0.021 ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008 ppm，不符動物用藥殘留標準，依規定退運或銷毀。