24歲羅姓女子不滿劉姓男友另結新歡，竟偷偷盜取劉男現任女友小茹（化名）的照片，在包養網站上張貼電話、公然徵求「乾爹」。小茹不堪大量陌生電話騷擾，報警處理。檢警透過IP位址揪出竟是羅女搞鬼，高雄地檢署偵結後依違反個資法起訴。（取自「甜心花園網」／袁庭堯高雄傳真）

24歲羅姓女子不滿劉姓男友另結新歡，竟偷偷盜取劉男現任女友小茹（化名）的照片，在包養網站上張貼電話、公然徵求「乾爹」。小茹不堪大量陌生電話騷擾，報警處理。檢警透過IP位址揪出竟是羅女搞鬼，高雄地檢署偵結後依違反個資法起訴。

去年5月19日，包養網站「甜心花園網」上出現一名暱稱「PONY」的女網友，在包養網站上，刊登4張性感火辣的自拍照，還附上IG帳號、全名、電話，還註明「沒有接的話可能在上課，也可以從IG私訊我」，在期待約會的模式欄位則註記「短期為主，小小的願望是喜歡有人接送的感覺，喜歡的話可以先打電話聽聽我的聲音唷」。

訊息發布後，小茹不斷接到詢問包養價碼的陌生電話，不堪其擾的她不但強調自己沒有求包養，還反問男子為何會有她的電話，男子才說，包養網站上有她詳細的個人資料。

小茹氣得報警處理，警方根據IP位址，查出幕後搞鬼的竟是羅女。檢方傳喚羅女出庭偵訊時，羅女極力否認涉案，卻無法解釋為何包養網站的登錄系統上會有她的IP位址，高雄地檢署訊後依違反個資法起訴羅女。