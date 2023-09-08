夏米雅成功甩肉恢復苗條身材。（奇蹟製造提供）

「瑜珈女神」夏米雅（Miya）相隔9年即將推出最新創作單曲〈空中的魚〉，2014年曾發行過創作專輯，但發片後演藝工作不如預期，歷經2年工作低潮，如今夏米雅改變身份成為炙手可熱的瑜珈Miya老師。數年過去至今仍不忘音樂人身份，今年底將自己開始運動以來的歷程、心態以及身體的轉變記錄下來，創作這首〈空中的魚〉希望把這份美好分享給所有人。

夏米雅大學時其實是音樂系專科畢業的，2014年以音樂製作人身分曾經發過創作專輯，熱愛音樂的她，以為當時一發片就能美夢成真成為專職的歌手，沒想到迎接而來的就是長達2年的失業與低潮，當時零收入又有憂鬱傾向的她，身邊的朋友們都無法約她出門，直到實在拒絕太多次邀約，才勉為其難答應好友一起去上當時最熱門的「空中瑜珈」，她說當時真的也只是想幫朋友拍拍照，沒想到上課之後一試成主顧，竟然就瘋狂愛上了瑜珈這項運動，她也積極考取師資證照。

回首歷經2年低潮，沒有演藝工作的她，對於身材也完全不在意，失意且毫無節制的瘋狂大吃，竟然有發生一天吃6餐跟8包零食的經驗，她自嘲當時自創了「168增肥法」，等發現自己身材走樣，已經足足胖了10公斤。如今夏米雅長年維持身材在45公斤，教學課程天天滿檔，讓她的收入穩定、年收入破百萬。她也成為有房一族，在基隆置產將近千萬的房產，擁有屬於自己的天地更有一份踏實的感覺。