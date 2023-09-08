加拿大籍陳姓美語老師在母國有吸食大麻習慣，擔心來台後「斷糧」，竟在苗栗租屋處種植大麻。（第3總隊第1大隊提供）

加拿大籍陳姓美語老師在母國有吸食大麻習慣，擔心來台後「斷糧」，竟在苗栗租屋處種植大麻。（第3總隊第1大隊提供）

加拿大籍陳姓美語老師在母國有吸食大麻習慣，擔心來台後「斷糧」，竟在苗栗租屋處種植大麻。（第3總隊第1大隊提供）

加拿大籍陳姓男子年初來擔任補習班美語老師，因在母國有吸食大麻習慣，擔心來台後「斷糧」，竟在租屋處當起農夫種植大麻，供己及外國友人施用。保安警察第3總隊第1大隊日前直搗毒窟，查扣植株4株、大麻花成品472公克，市價高達250萬元。

保安警察第3總隊第1大隊依據情資，來台擔任教職35歲外籍陳男涉栽種大麻，案經與台中市大雅警分局、苗栗縣警察局刑警大隊及竹南分局合組專案小組分析追查其涉案情節，經報請苗栗地檢署宿股檢察官張文傑指揮偵辦。

第3總隊第1大隊副隊長楊騏源指出，經追查發現陳嫌確實有經常性施用大麻毒品習慣，專案小組經評估認需加緊腳步提前收網，以避免小朋友受教產生不良風險；8月底持搜索票前往其租屋處，當時陳嫌正要出門，手上還拿著薯餅正在享用，見到警方嚇了一跳。

調查指出，陳姓男子年初來台擔任美語老師，因本身有施用大麻習慣，未免來台「斷糧」，從母國攜帶大麻種子入境，並由網路學習栽種大麻技術及購買相關設備，在苗栗租屋處自行栽種大麻。現場則查扣大麻植株4株、大麻花成品472公克、大麻種子及栽種設備、肥料等相關證物。

陳嫌供稱，在母國20歲就可吸食大麻，他知道在台灣是不合法，不但不好買且價格昂貴，年初至今已收成過1次，均供己及外國友人施用。據了解，陳嫌所種植的大麻，若流入市面市價高達250萬元。

第3總隊第1大隊表示，目前國內在網路錯誤訊息與風潮推波助瀾下，國人施用及栽種大麻毒品案件有增加趨勢，尤其在毒品派對群聚活動中，因毒品催化作用，極易混雜施用各類毒品，不但對身體產生不可逆的重大危害，也往往如本案陳嫌在成癮後的行為中觸犯轉讓、販賣或運輸、製造的重罪，造成嚴重社會治安問題，呼籲民眾切勿碰觸毒品而造成終生遺憾。

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