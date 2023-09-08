曾是跆拳道培訓國手的26歲康姓男子，因車禍導致腿部受傷無法集訓後，頓失經濟來源，竟淪為詐騙集團成員。台南市永康警分局與高雄市湖內警分局指導被騙500多萬元的張姓被害人假意邀約面交，經埋伏逮獲27歲陳姓車手，以及接應的康男，全案訊後除移送檢方偵辦，還繼續擴大追查上游詐騙集團成員。

據了解，今年8月下旬，永康警分局接獲張男報案，指在瀏覽Facebook網頁時，見到陌生網友貼文分享股海投資心法，即留言與對方加為好友後，該網友再要求下載虛假的投資APP，並謊稱高回報且保證獲利，慫恿他提領大筆現金交付，並利用虛假的投資APP製造獲利報表騙取信任，讓他先後交付500多萬元，直到遲遲無法領回獲利，才驚覺被騙報案。

警方循線在台南、高雄兩地追查，還指導張男將計就計配合詐騙集團的劇本，在面交地點埋伏後，當場逮獲出面取款的陳男，以及上游接應的康男，除追回準備面交的現金80萬元，還查扣虛假公司證件、收據，及插有大陸漫遊sim卡的犯案手機。

不過，警方在查緝過程中，遇到負責接應的康男時，一開始2名員警包圍壓制，但因為對方仗著身材壯碩，不斷試圖翻身抵抗逃跑，員警為緊急查扣數位證據，隨即請第3名員警加入支援後，康男自知跑不了，只能停止掙扎，乖乖就逮。

警訊中，康男供稱，他原本是跆拳道培訓國手，但因車禍事故導致腿部受傷無法參加集訓，頓時失去經濟來源，只能鋌而走險加入詐騙集團，賺取生活費用。