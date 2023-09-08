彭博報導，北京當局有意將敏感性政府部門禁用iPhone手機的規定擴大到政府支持的機關與國營企業，令投資人擔心蘋果在其最大的海外市場與其最大的製造中心恐將面臨巨大挑戰。

路透社報導，知情人士透露至少已有三個中國部會與政府機關人員已被告知上班時不得使用iPhone。

全球最大的晶圓代工廠同時也是蘋果主要供應商台積電下跌1.45%，表現落後大盤（跌約0.19%）。

全球主要半導體測封廠日月光投控稍早前一度跌逾2%，但目前止跌反漲0.42%。相機鏡頭大廠大立光跌2.36%。

兆豐國際投顧執行董事Allen Huang表示，中國很可能擴大對官員使用iPhone的限制，近年來，中國的民族主義一直在製造麻煩、影響政策指導。此外，華為推出的新款手機料將締造佳績，這將給iPhone 15新機銷售帶來壓力。

Evercore ISI分析師Amit Daryanani表示，在北京正式頒布禁令之前，中共官員可能早就避免在工作場所使用美國產品。

如果中國消費者想要拋棄蘋果，新款華為手機可能提供另一個選擇，它配備了比iPhone 15 Pro更大的螢幕與電池、解析度更高率的鏡頭，且價格較具吸引力。

在中國，立訊精密下跌3.27%，該公司是iPhone、MacBook和AirPods連接器電纜製造商，同時也拿下AirPods整機代工訂單，並擁有能夠生產iPhone的工廠。華為推出媲美iPhone 14的新機，亦令立訊上周股價受創。

日本半導體設備製造商東京威力科創目前跌逾4%。

中國貢獻蘋果約19%的總營收，而全球大部分iPhone手機都在中國生產，其供應鏈在當地僱用了數百萬人。有分析認為，最終中國在禁用iPhone方面仍有「適可而止」的誘因，畢竟蘋果為該國養活數百萬名工人，政府很難在不傷及本國人民的情況下對蘋果下重手。