台北市大直街94巷弄內建築工地因地下室施工，導致鄰房傾斜下陷。台北市政府今天表示，目前受影響有94巷1弄及3弄共7棟建物，已勒令此工地停工，並要求旁邊另一工地也停工。

台北市大直街94巷弄內民宅因工地施工嚴重傾斜，市長蔣萬安8日表示，已調車灌漿穩定狀況，不希望再有傾斜或下陷。（中時杜宜諳攝）

台北市建築管理工程處發布新聞資料指出，中山區大直街94巷弄建築工地因地下室施工，造成鄰房傾斜下陷，此工地起造人為基泰建設公司，承造人為福益營造公司，工地將興建地上12層、地下3層建物。

建管處表示，工地在7日下午進行地下室開挖工程，疑因連續壁變形開挖面隆起，導致鄰近工地的大直街94巷周邊房屋出現下陷及傾斜，已要求承商進行灌水灌漿作業，預計需2至3天時間，填補塌陷地下開挖面，穩定地質避免建物持續傾斜。

建管處指出，7日晚間8時34分獲報工地出現災害，立即派員到場，並聯絡台北市土木、結構技師公會及中華民國大地技師公會專業技師至現場協助緊急處置事宜及確認疏散範圍，並切斷瓦斯、電力、自來水管線，事後第一時間決定撤離鄰近住戶，現場無人傷亡。

台北市政府統計共疏散大直街197戶、367名住戶，安排329名住戶至附近9間旅館安置，目前受影響包含94巷1弄1、3、5、7、9號及3弄12及14號，共7棟。

建管處指出，為掌握工地周邊公共安全，已要求承造人立即擴大工地周邊房屋監測範圍，須確認無持續擴大狀況，且此工地因影響公共安全，已當場依法勒令停工，除必要安全維護措施，不得施工。

建管處表示，考量近期周邊須管制進行緊急搶修作業及鄰近區域公共安全，工地旁另一開挖中基地也要求暫停施工，2處工地都須待確認安全無虞後，才能繼續施工。

此外，北市府已建立安置小組聯繫窗口協助住戶安置需求，並要求建商儘速提出臨時及長期安置計畫，建管處在現場將持續督促承商加速完成灌水及灌漿作業，完成穩定後，將立即邀集相關公會到場確認監測數值及確認無安全顧慮部分建築物，會在最短時間內通知住戶返家取物及居住。

對於此工地施工造成鄰房塌損出現嚴重公安意外，建管處表示，目前正全力協助進行緊急搶修作業，將邀集相關專業技師公會調查事發原因及責任歸屬，若有違反規定，一定追究承監造人、相關簽證技師等人責任；至於受損鄰房，北市府將全力協助輔導拆除重建事宜。