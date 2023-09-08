校長邱怡和表示，偏鄉學童有許多是很有潛力的孩子，但他們卻不如市區孩子，下課後可到安親班及才藝班學習專長，激發潛能，一旦錯失開發潛能的機會與時間，就非常可惜。（林雅惠攝）

不讓孩子輸在起跑點！高雄市杉林區特偏學校月美國小校長邱怡和上任後，探討偏鄉孩子教育，發現偏鄉不少學童具備各項潛能，於是召集教師討論「月美學童潛力提升計畫」，希望讓學童依才能於課餘學習數理、美術、音樂，將潛能激發，但該計畫礙於經費遲遲無法實現，邱校長2天前將心事透露友人，結果獲得善心人士捐款100萬元，幫孩童靠教育翻轉人生。

校長邱怡和表示，偏鄉學童有許多是很有潛力的孩子，但他們卻不如市區孩子，下課後可到安親班及才藝班學習專長，激發潛能，一旦錯失開發潛能的機會與時間，就非常可惜，半年來他不斷思考如何幫助學生，跟教師討論後，也擬定一份「月光山下小學堂－月美學童潛力提升計畫」。

邱怡和說，學校評估目前經濟弱勢學童，政府均已有對其學雜費用、午餐費用、餐食券補助，且學校也透過善心團體爭取對有需要的孩子，給予固定捐款；學習弱勢學童，政府也有補助經費給學校開設相關課照班可加強學習輔導，但教育不僅是弱勢學生需要關注，有些有潛力的孩子，也需要透過引導協助他們潛能激發。

邱怡和指出，月美國小是雙語學習重點學校，已有專業外師駐校進行雙語課程，因此該計畫主要將針對有數理、美術、音樂潛能的孩童，依學習需要，在課餘時間量身打造學習課程，並加深加廣其學習，目標是希望培養出在地優質人才，未來有所成就，也能回饋幫助偏遠學校，成為小學弟妹的楷模。

不過月美學童潛力提升計畫礙於經費不足遲遲無法實現，邱怡和2天前在友人到訪時，透過該計畫及表達心聲，沒想到友人將此事告訴朋友，獲得了這位不願具名的善心人士傳達願意捐助100萬元，幫孩童學習注入了充沛資源，彌補了巧婦難為無米之炊的缺憾。

邱怡和說，學校及家長都很感謝這位「無名氏」的協助，校方會將此善款運用該計畫，妥善規畫課程、聘請外界學有專精老師入校指導小朋友學習，並記錄學生學習成長紀錄提供給捐款人知悉，希望月美偏鄉孩童一樣也能夠靠教育，翻轉人生。