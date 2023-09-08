高雄22歲張姓男子發現楊姓女友和不明男性友人大玩文字調情遊戲，醋意大發失去理智，拿皮帶抽打楊女還撕破她衣服強拍裸照，楊女趁隙逃跑還遭恐嚇「不接就直接扭斷寵物鼠的頭」，刑事部分張男遭判7月上訴中，民事部分高雄地院判張男應賠償楊女28萬元，可上訴。

2022年3月22日凌晨，張男在三民區的租屋處發現，楊女半夜躺在他身邊行為鬼祟，搶下手機一看，楊女竟和一名男性友人狂傳腥羶色的內容，張男氣得直接摑楊女巴掌、掐脖子、踹背部，還拿出皮帶抽打楊女。

楊女被暴打到遍體鱗傷，虛弱的想逃跑，張男仍不停手，還用手、腳壓制楊女的身體，直接將楊女衣服撕破，用楊女的手機拍攝裸照及影片還回傳到自己的手機。

楊女半夜趁張男不注意奪門而出，逃回桃園老家。張男發現人逃跑，狂打電話找人，還傳訊息恐嚇楊女「10秒內不接我直接擰斷老鼠的頭」、「沒事我就打到接為止」。

楊女擔心寵物鼠被張男弄死，嚇得報警處理。警方隨後找到張男，張男也坦承犯行，強調楊女有出軌前科，他發現楊女不忠時控制不了情緒，才會動手毆打楊女並強拍裸照，但事後已經在通訊軟體上面將裸照及影片收回。

檢方認為張男雖然強拍楊女裸照，但並不算「竊錄」，難以成立妨害秘密罪，僅依強制、傷害、恐嚇罪起訴。高雄地院審理時，法官審酌張男意願以20萬元和楊女和解但遭拒絕，認定他犯後態度尚可，依傷害罪判其4月、強制罪判其4月、恐嚇罪判其2月，應合併執行7月，得易科罰金，該案上訴中。

民事部分楊女求償80萬元，張男強調當時受不了女友出軌壓力才會動手殘殺老鼠。法官認為張男已威脅到楊女的身體健康及隱私，以殺害寵物鼠方式欲迫使楊女和他聯繫，身體和精神都受到極大損害，應賠償28萬元。考量張男已拿出20萬元給楊女，需再賠給楊女8萬元，可上訴。

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