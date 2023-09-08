基泰建設位在北市中山區大直的建案「基泰大直」因施工問題，導致附近民宅下陷「1樓慘陷至地下室」，景象令人怵目驚心。不少網友灌爆「基泰大直」的粉專，狠酸「蓋一棟房，順便隔壁一起都更」。

「基泰大直」去年7月9日在粉專發文，貼出「基泰大直，即將開工」的照片，內容寫道「基泰建設以一貫名宅血統價值，締造大直靜巷樹海景觀地標，歡慶『基泰大直』銷售邁向滿席。」並掛保證「將以最好的品質回饋客戶，一次購屋終身服務，基泰永遠在您身旁」。

不料「基泰大直」疑興建工程因開挖至地下3樓未及時灌水，導致鄰近6棟房屋傾斜「一樓變成地下室」，300多位住戶因此受影響，基泰建設對此發布聲明，強調公司就相關責任絕對不推卸，會對受損住戶盡最大慰問、關懷以及協助安置。

許多網友湧進「基泰大直」粉專留言開嗆，「好建商，蓋一棟房，順便隔壁一起都更」、「想了解你房子怎麼蓋的，蓋一棟成交六棟」、「立意良好的建商，蓋一棟直接附近一起都更」、「隔壁房子直接下塌欸！你們的施工品質到底有沒有問題啊」、「人家是即將完售，你家是即將停工，厲害」。