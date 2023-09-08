緬北涉中電信詐欺犯嫌移1207人交大陸嚴懲。（大陸央視）

大陸央視新聞用戶端8日報導，針對當前緬北涉中電信網路詐騙犯罪嚴峻複雜形勢，中國公安部部署雲南等地公安機關持續推進打擊行動，切實維護民眾生命財產安全。近日，雲南普洱公安機關積極與緬甸相關地方執法部門開展邊境警務合作，1207名緬北涉詐犯罪嫌疑人成功移交中方，其中網上在逃人員41名，這是繼前期抓獲269名緬北涉詐犯罪嫌疑人之後，打擊行動取得的又一重大戰果。

西雙版納公安機關3日與緬甸相關地方執法部門開展聯合行動，成功抓獲一批犯嫌，打擊行動首戰告捷。為延伸打擊深度、拓展打擊廣度，公安部部署雲南等地公安機關不斷加大工作力度，綜合採取多種措施，把打擊行動向縱深推進。近日，在公安部和雲南省公安廳指揮部署下，普洱公安機關積極與緬甸相關地方執法部門開展邊境警務合作，及時向其通報詐騙窩點和人員線索。緬甸相關地方執法部門6日開展抓捕行動，集中向中方移交涉詐犯罪嫌疑人1207名，以及電腦、手機、手機卡、銀行卡等一大批作案工具，打擊行動戰果不斷擴大，對詐騙分子形成持續震懾。

目前，大陸公安機關正依法對移交中方的犯罪嫌疑人開展審查調查，對於涉嫌詐騙、偷越國（邊）境和其他違法犯罪人員，公安機關將徹查全部犯罪事實，依法予以嚴懲；對於家屬報警反映被困境外人員，公安機關將認真組織調查，如發現其在境外遭受非法拘禁等侵害，將敦促相關國家和地區執法部門嚴懲犯罪分子，堅決保護中國公民人身安全和合法權益。

大陸公安部有關負責人表示，境外不是法外之地，犯罪必將受到嚴懲，公安機關將堅持以人民為中心，進一步強化邊境警務執法合作，持續組織開展打擊緬北涉中電信網路詐騙犯罪行動，決心不變、力度不減，持續清剿詐騙據點，依法緝捕涉詐人員，堅決遏制此類犯罪高發態勢。