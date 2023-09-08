由於PC/NB在2022年第二季末左右就開始調整庫存，故聯陽當時即意識到需求轉淡，即開始對代理商及發貨倉控制庫存，因此，聯陽庫存金額自2022年第三季即開始穩定下降，且今年第二季存貨金額已由高峰的13.44億元，下降至8.2億元的水準，為健康且可控的水位，而品牌廠在積極去化庫存後，目前大部份品牌廠的庫存已恢復至健康水位，拉貨可望逐漸正常化。

以Chromebook來說，在Google Chrome OS於7月開始收取權利金的催化下，使得品牌廠今年上半年積極拉貨，在提前拉貨狀況下，下半年需求將明顯轉弱，只是以聯陽目前客戶需求來看，第三季的出貨動能未如原先保守，加上聯陽2022年與英特爾合作的新系統產品，雖因疫情、去庫存、需求反轉而未於2022年順利推出，但已於近期英特爾已開始推動此產品，使下半年整體Chromebook出貨量可望與上半年持平。

法人表示，聯陽消費性NB方面雖然7月出貨下滑，但因印度地區即將於10月實施PC/NB進口管制新措施而出現而急單，將帶動出貨量上升，加上9月開使將啟動十一長假備貨，預計聯陽第三季整體營運在連續兩季大幅成長後，仍能維持高檔水準，整體來說，預估聯陽第三季營收可望和第三季持平，稅後淨利有可望有季對季的低個位數成長。