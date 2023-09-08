糖尿病大多是因飲食或體內胰島素效能不佳，導致血中葡萄糖濃度過高。家醫科醫師李思賢近日藉由吃不同食物，來了解血糖的影響。他昨（7日）晚吃了一小盒鳳梨後，1小時內血糖值就從98mg/dL飆到174。他表示，這是因為水果含有會進入血液循環的葡萄糖，導致血糖飆升。此外，水果富含的果糖會增加脂肪肝的罹患風險。

為了解不同食物對血糖的影響，李思賢配裝連續血糖監測儀（CGM），親身實驗吃各種食物，例如便當、泡麵、便當、燒餅、鹹餅乾、碗粿等，對血糖的立即影響。CGM是在手臂配戴像瓶蓋大小的傳感器，透過傳感器上的軟針，來量測組織間液的葡萄糖，經由電化學反應，監測出相對應的血糖數值。

李思賢今（8日）在其臉書表示，他昨晚吃了賣場的一盒鳳梨、約400克，依照食品營養比例估算，應含20克葡萄糖與20果糖，且含有豐富纖維，一般人會認為，水果的升糖效果低於一碗白飯，未料他的血糖值從食用鳳梨前的98mg/dL，在1小時內就飆升到174。

他分析，水果會使得血糖上升是因為水果除了含有果糖外，還含有葡萄糖，不同的水果比例不同，但大部分水果含有一半果糖、一半葡萄糖。葡萄糖進入血液體循環，使血糖數值上升；果糖則進入肝臟代謝，並不會讓血糖上升。

他並表示，他此次實驗的是水果，而非不含膳食纖維的果汁，且這僅是其中20克葡萄糖對血糖的影響，他更擔心的是，血糖機測不到的果糖。因為果糖只有肝臟能夠代謝，常食用果糖會默默增加肝臟負擔，並提高脂肪肝、過高三酸甘油脂與尿酸的風險。因此，民眾食用水果時要注意對血糖的影響。