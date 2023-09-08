9m88發聲盼喚起大眾重視身障教育議題。（目目非營利提供）

9m88發聲盼喚起大眾重視身障教育議題。（目目非營利提供）

9m88發聲盼喚起大眾重視身障教育議題。（目目非營利提供）

9m88繼首支單曲〈頭髮〉後，今（8日）再釋出最新創作曲〈看向我吧〉，也是她受公益團體「目目非營利」邀請，為眼動童書續集《阿目冒險旅程──勇氣的種籽》創作之主題曲，希望將溫暖傳遞給身邊所愛之人；9m88一直都有關注身障平權、重症孩童教育相關議題，加上自身很喜歡小孩，身邊的朋友也開始成為父母，「接到邀約時就開始回想自己的童年經歷，也會想像如果我有孩子的話，我想給他什麼」，因而促成這次合作。

此外，目目非營利日前也邀請9m88擔任一日眼動老師，和2位目目小學員一起試讀全新眼動童書《阿目冒險旅程──勇氣的種籽》。9m88更現場演唱主題曲，充滿魔力的歌聲讓第一次看歌手現場演出的小學員捨不得眨眼，一直注視著老師， 9m88直呼：「有點被他們電到，很感動！當看到孩子目光跟我相會有種想哭的感覺，因為孩子的眼睛像是在發光。」

提及主題曲創作理念，9m88 說：「想做孩子跟大人都能聽的歌，除了讓小朋友聽到主題曲能對眼動繪本有興趣，也希望喚起社會大眾重視這個議題，並能感受到歌曲中繽紛的色彩，把正能量帶給大家。」編曲加入長笛等溫暖氣質的木管樂器，伴隨 9m88 明亮爽朗的嗓音，希望讓孩子們在音樂中聽到各式繽紛色彩，也盼喚起大眾一同重視身障教育議題。

她將於23、 24日在ZEPP NEW TAIPEI舉辦個人演唱會，近期正埋首於新專輯後製及練團彩排，所幸在團隊努力下，日前終於迎來新專輯殺青喜訊，9m88忍不住預告歌迷：「新專輯將在十月初跟大家碰面，請大家期待一下！」透露新專輯將挑戰唱台語歌，「有很多新嘗試、新合作、新火花！會讓大家看到不一樣的88」。除了新專輯找來許多音樂好友合作，這次演唱會也將邀來金曲歌王蛋堡、創作才子YELLOW黃宣及《大嘻哈時代2》的人氣嘻哈歌手Gummy B 助陣。