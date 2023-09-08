衛司特兩大收入來源為再生金屬服務收入、電解設備與耗材，三大主要服務領域為半導體、印刷電路板及光電面板等產業。

受惠電子產業步入傳統旺季，客戶稼動率提升效益下，使得衛司特營收上揚，法人預估衛司特今年下半年整體營運可望逐季成長，且受惠半導體大廠海外擴廠、印刷電路板族群積極擴大南向投資及大陸面板廠滲透率增加下，未來營運可期。