衛司特兩大收入來源為再生金屬服務收入、電解設備與耗材，三大主要服務領域為半導體、印刷電路板及光電面板等產業。
受惠電子產業步入傳統旺季，客戶稼動率提升效益下，使得衛司特營收上揚，法人預估衛司特今年下半年整體營運可望逐季成長，且受惠半導體大廠海外擴廠、印刷電路板族群積極擴大南向投資及大陸面板廠滲透率增加下，未來營運可期。
衛司特(6894)8月營收0.75億元，創今年新高，月增40.73%，年成長7.09%；前8月營收4.6億元。衛司特預計將在今年第四季掛牌上櫃。
衛司特兩大收入來源為再生金屬服務收入、電解設備與耗材，三大主要服務領域為半導體、印刷電路板及光電面板等產業。
受惠電子產業步入傳統旺季，客戶稼動率提升效益下，使得衛司特營收上揚，法人預估衛司特今年下半年整體營運可望逐季成長，且受惠半導體大廠海外擴廠、印刷電路板族群積極擴大南向投資及大陸面板廠滲透率增加下，未來營運可期。
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