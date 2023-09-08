黑狗（紅圈）穿梭馬路時，意外撞到行駛中的轎車。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

黑狗（紅圈）肇事後，立即逃離現場。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

黑狗撞凹車門，自己卻毫髮無傷，令員警嘖嘖稱奇。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄三民區51歲李姓女子開車期間，副駕車門突然「碰」一聲嚇了她一跳，車門被撞凹，但李女回憶當下車旁都沒有人車，加上正值鬼月，懷疑遇到「阿飄」，嚇壞報警。警方獲報到場，循線發現原來罪魁禍首是一隻黑狗「小黑」，在馬路上亂跑釀禍，後續警方找到飼主，飼主喊冤有繫狗繩，但小黑太調皮掙脫亂跑，仍被警方依法開罰；另外李女車門撞凹，但小黑卻毫髮無損，也令員警嘖嘖稱奇。

6日上午8時許，李女開著米白色轎車行經三民區鼎力路、金鼎路口時，突然副駕車門發出巨大撞擊聲，車內的李女頓時嚇了一跳，以為是被車衝撞，但望向車外都沒見到車輛在旁，隨後李女將車停在路邊查看，發現車門被撞凹。

因正值鬼月，李女認為遇到阿飄，嚇壞報警求助。三民二分局鼎金派出所員警獲報到場，循線發現原來是一隻黑狗在馬路上穿梭還闖紅燈，期間撞到李女的車後又加速跑離現場。

員警沿線追查，在金獅湖周遭找到黑狗，而黑狗還一臉無辜不知自己闖禍了，面對員警上前還裝可愛討摸，員警循線找到黑狗飼主75歲劉姓老翁，劉翁表示黑狗叫小黑，小黑很愛到處玩耍，雖然在家時都會繫狗繩，但小黑太過頑皮，總會趁人不注意時掙脫，對於造成困擾感到相當抱歉。

後續警方依《道路交通管理處罰條例》84條舉發劉翁，可處300至600元以下罰鍰；而李女得知真相後豁然大悟，向警方表達萬分感謝，也十分敬佩員警認真追查到底的精神。