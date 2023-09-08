海葵不僅成為4年來第一個登陸台灣的颱風，殘餘勢力甚至為香港帶來近139年最嚴重暴雨，導致全島幾乎癱瘓。這場雨會下多久？恐怕還要等個一兩天。

穿越台灣的海葵進入台灣海峽後，朝大陸廣東一帶移動，過程中雖減弱為熱帶性低氣壓，但環流持續西進，襲擊整個大陸東南沿海，更為香港帶來「世紀暴雨」。7日晚間6點至午夜12點，九龍、新界、港島累積雨量逾200毫米，晚間11點至12點，時雨量高達158.1毫米，創1884年以來新高。

這場「黑色暴雨警告」，發布時數已超過1999年的5小時47分，甚至多一倍有餘，且還沒看到盡頭。香港網友湧入香港特首李家超社群平台留言，不滿天文台作業疏失，「都開始淹水了才通知」。

觀測資料顯示，季風低壓環流廣大，從大陸華南延伸至南海、台灣附近，海葵雖轉弱，殘餘水氣仍在，挾帶環流助陣，等於在廣東上空開了一個水龍頭，雨才會下得這麼誇張。