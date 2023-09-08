詹姓男子2021年在書局內偷拍女子的臀腿，遭台北市政府認定成立性騷擾事件，他不服提告，辯稱並非性騷擾，而是攝影拍照技術一種流派之「盲拍」行為，台北高等行政法院認定，他未經同意對申訴人近距離偷拍大腿、胸部之行為，已使她感受不舒服、被冒犯，構成性騷擾，判決駁回他的訴訟、維持北市府處分。可上訴。

一名女子在2021年8月5日與友人在北市中山區南京西路誠品書局南西店看書時，經店內顧客告知發現詹男疑似持手機偷拍她臀腿，即請店員協尋未果，同日接獲謝君通知，在飲料店發現詹男正在檢視所拍臀腿照片之手機畫面，於是前往該處向詹詢問對質。

因詹男拒絕出示手機畫面並試圖逃逸，故上前阻止，員警到場查獲詹的手機相簿存有多張她的臀腿之照片，她確認後感到恐懼及不舒服，當天向北市政府警察局大同分局提起性騷擾申訴，北市府處分性騷擾事件成立。

詹男不服提行政訴訟，辯稱他是採用「盲拍」攝影技法，在不經意的狀態隨機拍攝，不是以性為目的的拍攝，他也沒有拍到女方任何隱私部位，不構成性騷擾，請求法院撤銷市府處分，北高行政法院不採信其辯詞，判決駁回。