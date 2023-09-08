納豆重返外景節目，搞笑錄影。（台視提供）

《綜藝3國智》以返校日特輯回歸，主持群回到熟悉的遊覽車上。（台視提供）

台視《綜藝3國智》播畢1年後，於明（9日）限定回歸，推出「返校日特輯」，讓主持群再度聚首，大家一碰面回到熟悉的遊覽車上，馬上熱絡聊天，並笑說前一天興奮到睡不著，也分享了近期動態，遊戲時，納豆企圖用苦肉計要對方放水，惹得大家哈哈大笑。

主持群與海洋大學學生挑戰「水上拔河」，花花一向玩遊戲都不靈光，更何況許久沒玩，原本沒人看好，不過花花身手變得俐落，最後還出乎意料靠智取將對手扳倒獲勝，讓王少偉大讚：「妳是我們唯一這一年有集訓的人耶！」，由於挑戰的同學每一位看起來身材都非常強壯，讓大家直呼這關：「不容易！」

輪到納豆上場時，黃豪平問他賽前要不要跟對手放話，納豆露出堅定的眼神，向對手喊話：「我中風。」企圖靠苦肉計要對方放水，突如其來的出招，令風田聽了忍不住跟同學說：「這樣你還拉的下手？」王少偉也在一旁幫腔表示：「知道該怎麼做吧！」納豆在比賽的過程中，和對手幾度呈現拉鋸，玩得不亦樂乎。《綜藝3國智》9日晚間8點在台視播出。