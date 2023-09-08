新華社報導，內蒙古自治區鄂爾多斯市杭錦旗7日發生一起化工企業高壓氣體噴出致死事故。當日15時40分許，杭錦旗獨貴塔拉工業園區億鼎生態農業開發公司（億鼎公司）氣化工廠發生高壓氣體噴出事故，導致現場多名在高處作業的工作人員被噴射墜落。事故造成8人當場死亡，4人受傷，其中1名傷患在救治過程中死亡。8日上午，大陸央視新聞最新報導，經證實，又從事故現場找到一名死者，目前已10人死亡、3人受傷。

報導稱，事故發生後，鄂爾多斯市、杭錦旗兩級應急管理、消防、醫療等救援人員第一時間趕到事故現場展開救援工作。內蒙古自治區政府相關領導第一時間對屬地政府和部門進行調度，並率內蒙古自治區應急管理廳、消防救援總隊、衛健委等部門主要領導趕赴現場指導救援。

新華社消息，目前當地正對傷患進行全力救治，事故原因正在調查中。

鄂爾多斯市是內蒙古重要的煤化工和清潔能源生產基地，危險化學品企業數量眾多。天眼查APP顯示，億鼎公司成立於2011年，註冊資本14.2億元（人民幣，下同）經營範圍包括危險化學品經營、生產和倉儲，肥料生產，生物有機肥料研發，化工產品生產銷售（不含許可類化工產品）等。

據大陸工信部官網資訊，2021年2月，億鼎公司曾入選工信部公布的第5批全國工業領域電力需求側管理示範企業（園區），該公司還曾在2023年入選內蒙古自治區「創新型」中小企業項目。

界面新聞報導，2022年9月，億鼎公司因部分安全設施設備安裝使用不符合國家標準或行業標準，未按規定設置明顯的安全警示標誌，被鄂爾多斯市應急管理局罰款3.9萬元。

此外，億鼎公司在2014年曾因違規操作導致氮氣洩露，造成中石化分包公司2名建設施工人員死亡。據裁判文書網資訊顯示，億鼎公司作為建設單位，將工程發包給中石化寧波工程有限公司，後者分包給浙江省工業設備安裝集團有限公司第三分公司（浙安三公司）。2014年9月10日，億鼎公司在未通知施工單位的情況下，在施工區域進行氣密性試驗，且違反盲板隔離制度進行施工，致使氮氣竄入施工區域，導致浙安三公司2名施工人員吸入氮氣窒息死亡。

為此，杭錦旗安監局（現杭錦旗應急管理局）在2015年2月作出4份《行政處罰決定書》，對中石化寧波工程有限公司、浙安三公司以及浙安三公司2名職工分別處以10萬元、20萬元、8000元和9000元的行政處罰。在行政覆議維持原有處罰之後，4名被罰主體分別提起行政訴訟。2016年1月，杭錦旗人民法院判決撤銷上述4份《行政處罰決定書》。

億鼎公司控股股東為上市公司億利潔能（600277.SH） 。9月8日上午，上交所已就此次安全事故向億利潔能下發問詢函，要求公司核實相關事故的具體情況，對公司生產經營的影響，並及時履行資訊披露義務，妥善做好事故相關處置工作。

界面新聞報導，每年7、8月通常是化工企業檢維修期。鄂爾多斯市在8月剛剛開展了危險化學品生產企業老舊裝置安全風險評估，對市裡32家運行超過10年的老舊裝置企業開展安全風險評估，查找企業安全管理、設備管道等方面的短板弱項，降低企業裝置設備運行風險，提升企業安全水準。

據杭錦旗應急管理局公眾號消息，2023年以來，杭錦旗應急管理局、外市檢查組等對億鼎公司在內的多家企業進行了多次重大危險源檢查。

2023年5月25日，杭錦旗應急管理局召開重大事故隱患專項排查整治2023行動暨「安全生產月」活動部署會。會議表示，開展安全生產隱患大排查大整治，推動安全生產責任落實、職工安全技能提升、公眾安全意識提高，有效遏制安全生產事故發生，為杭錦旗經濟社會高品質發展創造良好的安全環境。