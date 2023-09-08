在瑞銀的全球戰略中，我們仍然最看好石油，預計到12月底，布蘭特原油價格將達到95美元/桶，美國WTI基準原油價格將達到91美元/桶。瑞銀還看好美國能源股，隨著投資者重新考慮盈利預期和低估值，該板塊有望追上大盤。

油價本周升至今年年初以來的最高水準，隔夜布蘭特基準油價超過90美元/桶。儘管8月原油價格上漲2.1%，但交易一直很不穩定。美國通脹率下降和勞動力市場降溫，有助於增強人們對美聯儲加息週期已結束的信心。再加上美國原油庫存降幅高於預期，推動油價走高。雖然油價已達到年內高點，但瑞銀認為漲勢尚未結束。

全球石油需求正創下歷史新高，並將進一步擴大。據國際能源署（IEA）稱，強勁的夏季航空旅行加上發電用油的增加，已將全球石油消耗量推向歷史峰值。6月份的石油需求量達到每天1.03億桶，8月份還將進一步上升。儘管最近出現了經濟疲軟的信號，但中國的石油需求在石化活動激增的情況下創下了新高。總體而言，國際能源署預計今年的石油需求將增長到約1.022億桶/天，達到有史以來的最高年度水準，其中中國將占增長的70%以上。

OPEC+減產將使石油供應保持緊張。過去四個月來，沙烏地阿拉伯主導的石油輸出國組織與盟友（OPEC+）自願減產行動使石油市場一直處於供應不足的狀態。在沙特原油大幅減產的帶動下，7月份全球石油供應量驟降91萬桶/天，降至1.009億桶/天。沙特原油出口量已創28個月新低，該國已宣佈將自願減產100萬桶/天的計畫延長至2023年底。而俄羅斯正在以30萬桶/日的量減少其原油出口。兩國的聲明稱，每月都會對減產進行把控和調整，根據市場情況決定是否進一步加大或減少減產。這種政策靈活性使沙特能夠保持對石油市場的控制，而俄羅斯的參與也很重要，因為該國是OPEC+中的第二大原油生產國。這樣的減產操作確保了兩個產油國之間的密切協作。

庫存下降對油價有利。據國際能源署稱，受經合組織庫存下降的影響，6月份全球記錄的石油庫存減少了1730萬桶，初步資料顯示，7月和8月的石油庫存將進一步減少。在美國，原油庫存減少的速度也快於預期，這表明要滿足需求增長已經頗具挑戰。在OPEC+減產的情況下，亞洲和歐洲煉油廠不得不從非OPEC產油國尋找替代方案。據國際能源署估計，如果OPEC+維持目前的產量目標，2023年三季度石油庫存可能會減少220萬桶/天，四季度則減少120萬桶/天，這或許會推動油價進一步上漲。

瑞銀認為，沙烏地阿拉伯只有在認為石油市場足夠穩定以保證減產時（即全球石油庫存低於現在時），才會停止減產。由於OPEC+的謹慎態度，該組織可能會密切關注中國的經濟資料以及激進的貨幣政策收緊對歐洲和美國經濟活動的影響。