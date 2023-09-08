新竹縣政府工務處長江良淵疑因「豐采520」涉貪，立委王婉諭表示，豐邑建設在新竹縣劣跡斑斑，從「豐采520」的變更樓高設計規避還評，到「浩瀚一品」天坑到「豐采520」的五度五坑，新竹縣政府護航縱放，讓人懷疑新竹縣長楊文科與豐邑建設水乳交融，呼籲檢調向上調查，查辦新竹縣政府的護航建商的貪腐結構。

江良淵涉貪案傳出檢調從他家中找到百萬現金。王婉諭說，狀況百出的豐采520，不只連續出坑，原本其實只規劃13層百貨，並在2007年底取得建照，然而，豐邑建設後來使用2012年過期的建照申請二次變更設計時，新竹縣政府竟然核准變更申請，令人費解。

王婉諭痛批，更離譜的是，2018年，隨著環評標準放寬至樓高120公尺，縣政府無視環評審查委員意見直接放水，任由豐邑建設變更至119.8公尺的建築物高度，以20cm之差規避環評，從建照到環評，整個新竹縣政府護航豐邑建商的行徑，早就可以說是荒腔走板。

王婉諭也直指，豐邑過去早已發生過「浩瀚一品」的天坑案，甚至在「豐采520」發生至今，也多次無視縣府禁令偷偷施工。但新竹縣政府卻總是對豐邑高高舉起、輕輕放下，只是一再震怒，等到新聞過去，就再放水讓豐邑復工。

王婉諭更點出，過去時代力量及議員歐陽霆都指出，楊文科的競選總部就是豐邑無償提供，還用租金換政治獻金的方式假裝有付款，完全無視利益迴避的原則。如今不僅主持豐邑環評會議的新竹縣環保局代理局長羅仕臣，因接受其他建設公司關說和貪汙而被監察院彈劾，就連現任工務處長都被檢調帶回偵查，讓人不禁質疑，新竹縣府到底涉及多少不當的利益糾葛。

王婉諭強調，她和立委邱顯智已經共同要求監察院重新審視該建案自2007至2019年變更建造執照過程的適法性。她也要呼籲檢調應徹查縣府與豐邑之間的不法關係，更要敬告楊文科，應出面說清楚，不要躲在媒體後切割、裝沒事。