香港遭暴雨襲擊，天文台預警系統在昨(7日)晚11時發布「黑雨警告」，雨量更創下139年的新高紀錄，不僅各地傳出淹水災情，許多地鐵站也宣布暫停服務，連公車都被迫停駛，還有不少車輛泡在水中，畫面險象環生，藝人容祖兒在instagram曬出開車返家的影片，只見雨勢大到道路嚴重積水，幾乎變成一條小河，讓她宛如像是開船在水上行駛。

容祖兒在instagram曬出開車返家的影片，只見當時下著傾盆大雨，道路上已經嚴重積水，驅車經過還會濺起一攤攤水花，畫面看起來怵目驚心，她更是緊張到全程手緊握方向盤，目光不斷環顧四周，深怕不小心會出了意外，還連忙詢問坐在副駕的好友阿Sa：「我有沒有開錯路」，阿Sa雖連忙安撫，但還是連說兩次：「好恐怖、好恐怖」，不難看出仍舊相當緊張。

容祖兒也描述當下情況：「好害怕我的車壞了，到處都變成河流，路面有不同的大型垃圾，剛剛還看見個石油氣罐呢」，而這段影片曝光後，網友們相當擔憂她的安危，紛紛留言關切：「阿Sa居然有膽坐你的車」、「真的很替你感到害怕」、「好恐怖我都不敢出門，下班返家全身都濕了」、「變成名副其實乘風破浪的姐姐了」、「要安全回家呀」、「注意安全小心為上，慢慢開平安回家」。