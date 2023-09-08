台北市大直街94巷弄內民宅因工地施工嚴重傾斜，有民眾9日全副武裝回家收拾行李。（杜宜諳攝）

台北市中山區大直街94巷民宅昨(7)日晚間因工地施工導致傾斜，其中更有1棟民宅陷入地面，一樓整層吞滅，目前台北市政府已緊急安置329人，管制範圍為大直街84巷、大直街94巷3弄、大直街81至125號；今(8)日早上現場也有不少居陸續返回現場，試圖返家收拾衣物用品，更有民眾的住家在昨晚還不是管制區，今早返回時突然發現有家歸不得。

今早事故現場飄起細雨，已有搶救單位的人員與機具在場搶救，防止地層下陷的狀況持續惡化，由於台北市府在事發後陸續擴大管制範圍，不少一夜之間家裡突成禁區的居民有家歸不得，僅能在管制區外期盼得以返家收拾行囊。

台北市中山區大直街94巷民宅昨(7)日晚間因工地施工導致傾斜，其中更有1棟民宅陷入地面，一樓整層吞滅。(黃敬文攝)

受災居民登記身分資料。(黃敬文攝)

居民張女士表示，昨晚發生下陷事故時，自家並沒有受到牽連，但由於當晚即湧入大量機具進場搶救，連夜的施工噪音使自己選擇外出過夜，沒想到早上欲返家取衣物時才發現「管制區擴大到自己家」，無法返家。

有居民表示，昨晚事發後，有警察用大聲公緊急通知居民撤出，大家都倉皇奪門而出，只能趕緊拿著錢包逃出；他透露，原先建商在動工前，還有挨家挨戶做鑑定，對他們提出質疑都只強調「沒問題，你放心」。

住戶75歲陳姓阿嬤有餘悸的說，昨晚約7時許開始不斷聽到「砰砰」的巨大聲響，不久後就聽到里長大喊「快撤」，自己還一度以為是火警，就趕緊拿著鑰匙逃出家門，下樓時還有磁磚掉落，相當恐怖。

台北市副市長李四川表示，昨晚為了要撤離居民，為了安全因此將涉及民宅的瓦斯、電力都切斷，不過靠近大直街的這排民宅則沒有撤離，原則上為了要讓他們恢復正常生活，所以為了要讓他們能夠恢復生活，因此台電正在趕工，讓那裏的居民可以恢復生活。

針對北市近日發生多起工安事件，李四川指出，因為台北市現在所有的都更、危老，施工都是先開挖，地下室大概會挖3、4層，但如此一來對於周邊民房來說都有危險，因此有跟建管處討論，未來是否對深開挖的部分加強督導，讓深開挖是在安全的情況下施工。

李四川強調，該建商其他的工地會做加強查察，若也發現類似的狀況，市府也會要求建商停工。