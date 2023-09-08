北市警展暑期打詐專案成果 逮276車手24人未成年

暑假期間不少青少年打工，誤入歧途加入詐騙集團，北市警方7至8月執行暑期打詐專案，共計查獲276名車手、車手頭、取簿手等，其中包括24名未成年，全數依詐欺、組織犯罪送辦。

警方指出，此次專案查獲276人，較去年同期增加96人，其中未成年犯嫌24人，占比8.6％，面交車手126人，占比45.6％，ATM提領款車手82人，占比29.7％。

警方並分析詐騙手法，以「假投資」犯嫌占188人最多，占比68％，假網路拍賣（含解除分期付款）犯嫌占47人，占比17％，假冒公務機關犯嫌占18人，占比6.5％。

為加強民間協助查緝能量，北市警局7月11日邀集各家金融機構、超商，舉辦阻詐座談會議，市長蔣萬安也到場主持，他並在會中與警局長張榮興宣布，民眾檢舉車手獎勵金，將加碼翻倍為2萬元（未含稅）。

民眾只要察覺疑似車手、取簿手的活動情形，撥打110將相關情資及線索提供警方，因而逮捕犯嫌，便可獲頒2萬元獎金，截至目前為止，已有3名民眾成功檢舉，有效遏止詐團猖獗。

北市警局呼籲，不要輕信來路不明的投資管道，各項標榜「穩賺不賠」、「代操作保證獲利」或「假冒股市名人」的投資方案，99％均為詐騙手法，投資理財應循正常管道，如有任何疑問可直接撥打110或165詢問。