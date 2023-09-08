過去被封為「九頭身美少女」的吳佩慈與大陸富商男友紀曉波自2014年起生下2子2女，卻尚未登記結婚，外界好奇背後原因，美女醫師黃宥嘉則在節目上表示，她認為不結婚對兩人來說都是最好的決定，由於兩人沒有婚姻關係，若紀曉波經濟出狀況，吳佩慈可說是他最好的金援，而若紀曉波被追債，吳佩慈也可因為沒結婚而免於被受牽連。

今年44歲的吳佩慈過去是大、小S的同學，1998年出道，近年則淡出演藝圈專心扶養和紀曉波的小孩，對於不結婚的決定，黃宥嘉醫師在《新聞挖挖哇》表示，看來他們兩人已經有共識「不結婚比較好」，她認為兩人的社經條件、職業都比較特別，像是紀曉波的事業中聽說跟博奕有關，風險很大，不結婚應該也是於工作有關。

【精華版】不婚猛生4胎圖什麼？黃宥嘉抖出吳佩慈恐怖算盤

黃宥嘉指出，紀曉波不結婚的第一點應該是由於事業，第二點則是方便轉移資產，可以以女方為他生小孩為理由，將家產名正言順轉到吳佩慈名下，傳聞最後轉了232億給女方，讓吳佩慈可說是紀曉波的「後頭金庫」，如果事業出狀況，至少吳佩慈和小孩生活都不會有問題。

而對吳佩慈來說，黃宥嘉認為不結婚的好處第一點是跟男友的債務不會有任何關係，第二點則是如果想炫富就可以炫富，若萬一有一天男友變心或被追債，她也可以證明這些高級品是屬於她個人的，旁人無法奪走，讓黃宥嘉認為他們兩人的決定雖然別人可能看不懂，實際層面上其實很聰明。