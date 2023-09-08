基泰建設的豪宅建案「基泰大直」昨（7）晚因施工不慎，導致隔壁大直街94巷的民宅承受不住壓力而下沉，大樓工安意外引起外界討論。住在距離幾條街外的曲艾玲，透露孩子就讀的學校因受影響已宣布停課，而除了曲艾玲外，大直也是許多名人選擇居住的地方。

其實曲艾玲原本住在南港區，但為考量孩子的生活環境，2007年決定搬到綠地多、空間寬的大直定居，已經住了10幾年的她，去年4月才重新裝潢過，透過社群開箱自家65坪的高雅裝潢，此次基泰建設出包，她則表示目前不擔心會受影響。

接著往基隆河的方向走去，明水路一帶也多是豪宅建築，並且有「大直水岸第一排」之稱的社區，更是許多名人喜愛居住的地點，像是2014年知名主持人鄭弘儀以老婆彭淑惠的名義，買下總共115坪的豪宅；而「小旋風」林志穎也在2009年與老婆陳若儀訂婚時，買下70坪同建設公司的豪宅，更於2014年再購入130坪的頂樓住戶，據悉2棟總價值累績已超過4億。

至於年初與鄰居爆出爭議的女星隋棠，其實也住在大直河岸，她更以5700萬元的交易價格買下130坪的豪宅，引起外界討論。此外，歌仔戲國寶楊麗花、綜藝大哥張菲、資深演員張晨光、沈玉琳也都選擇在大直置產，可見大直的生活環境清幽、活動空間舒適，十分吸引政商名流入住。