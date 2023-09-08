針對基本工資審議委員會今(8)日討論明年基本工資調漲一事，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今表示，蔡英文總統在2017年承諾基本工資3萬元，即使為了選舉考量，蔡總統的承諾應該會跳票，而青年低薪與就業困境，問題仍待改善。

邱臣遠指出，蔡總統在2017年承諾基本工資3萬元，以各方預估的漲幅，即使為了選舉考量，蔡總統的承諾應該會跳票，調高後仍無法改善台灣的低薪問題。

邱臣遠說，請民進黨政府瞭解，廣大勞工仍深受物價高漲所苦，薪水增加比不上物價上漲速度，加上高房價，勞工仍面臨生活壓力，對於調薪恐也無感。尤其青年低薪與就業困境，問題仍待改善。

邱表示，台灣企業有9成8都是中小企業，受通膨、原物料價格調漲影響較大，再加上人力成本上漲，中小企業經營處境將愈來愈困難，政府應進一步了解企業困境，抑制通膨惡化。

他呼籲政府加強扶植中小企業、協助傳統產業升級，並研擬適度調降關稅，拓展海外市場突破出口困境，進而帶動經濟成長，讓企業及勞工皆贏。

邱臣遠說，提醒完全執政的民進黨政府，拖延已久的「最低工資法」應在蔡總統最後任期及本屆立院最後一會期，儘速提出草案並排審，不要對不起勞工，也不要讓蔡總統又多一項政見跳票。