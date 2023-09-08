大陸國台辦主任宋濤今天上午會見到訪的親民黨主席宋楚瑜一行。（藍孝威攝）

大陸國台辦主任宋濤今天上午會見到訪的親民黨主席宋楚瑜一行。宋濤表示，大陸方面相信宋楚瑜主席和親民黨將團結廣大台灣民眾，與大陸一起推動兩岸關係重回和平發展的正確道路。

這場會見照例開放前5分鐘讓媒體拍攝。宋濤致詞時表示，歡迎親民黨一行到廣東中山參加第五屆中山論壇，大陸方面了解宋楚瑜主席和親民黨長期以來，堅持兩岸一中、反對台獨的立場。近來宋楚瑜主席公開倡議促進兩岸和平，為兩岸關係的和平發展做出積極貢獻，大陸對此表示高度贊賞。

宋濤表示，當前台海局勢複雜嚴峻，台灣同胞面臨著和平與戰爭、繁榮與衰退的兩種道路、兩個抉擇。大陸方面希望並且相信，宋楚瑜主席和親民黨的朋友們，將團結廣大台灣民眾，與大陸一起推動兩岸關係重回和平發展的正確道路，

宋濤表示，宋楚瑜主席是兩岸關係當中很多重大事件的親歷者，在當前這種形勢下，很高興能與宋楚瑜主席見面，並且當面聽取宋楚瑜主席的意見和建議。

宋楚瑜致詞時，首先感謝宋濤和國台辦邀請親民黨參加第五屆海峽兩岸中山論壇，在此期間，昨天看到開幕式盛大而成功的出席率和大家的發言，顯示出當前海峽兩岸大家都有共同的認識，就像宋主任昨天致辭當中所說的4個重點，特別是共圓兩岸大家所期盼的偉大的中華民族復興，「也就是我上次所說的，偉大的中華民族復興，台灣不會缺席，也不能缺席。」

宋楚瑜呼籲，兩岸要用和平的方法，大家彼此多溝通，多認識，也多相互瞭解。

參加會見的，大陸方面官員包括：中央台辦主任宋濤、中央台辦聯絡局局長楊毅、中央台辦交流局局長黃文濤、中央台辦宣傳局副局長陳斌華、宋濤主任秘書范廣進。

親民黨方面則包括：親民黨主席宋楚瑜、親民黨副秘書長魏志中、親民黨政策中心主任陳宏義、親民黨文宣部主任王育誠、宋楚瑜秘書洪毓彬。