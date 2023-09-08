Mookie Betts exits on crutches despite positive injury reporthttps://t.co/forsxAtBq9 — Jaun News Usa (@jaunnewsusa) September 8, 2023

道奇多拍子明星外野手貝茲（Mookie Betts）在8月打出歷史級表現，讓他躋身國聯MVP競爭行列，也順利拿下國聯單月最佳球員。不料8日戰馬林魚的客場比賽時，貝茲因為腳部出現傷勢遭代打換下，甚至被發現是拄著拐杖離開球場。

進入9月貝茲出現小掙扎，前5場比賽有4場安打數掛蛋，道奇的戰績也隨著貝茲的狀況而起伏，唯一敲安的比賽也是道奇9月僅有的勝利（此戰前）。為了避免遭到橫掃，道奇投打陣容大爆發，全場以16支安打攻下10分，剛從3A拉上來的派皮歐特（Ryan Pepiot）更是保持著6.2局沒有被馬林魚打者上壘的紀錄，最終道奇10比0完封對手。

貝茲的傷勢被認為在首局出現，當時他擊出自打球，不過苦撐到8局登場守備前，才由奧特曼（James Outman）接替右外野防區，傷勢看起來沒有想像中嚴重，不過根據《The Athletic》報導，貝茲被直擊是拄著拐杖離場，但慶幸的是X光檢查結果呈現陰性，骨頭沒有出現任何結構性損傷。

好在道奇累積的本夠多，在分區當中已經拉開到13場勝差，球團能夠耐心等待貝茲回歸，最壞的結果就是影響季後賽出戰狀況。