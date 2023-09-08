由於零件價格上漲趨勢難緩，Google新款手機Pixel 8 旗艦系列，外傳售價將比前一代大漲超過5千元，恐怕會失守2萬大關。事實上，iPhone 15新機頂規也被預估將創下新高，甚至有可能突破6萬。

歐洲媒體《Dealabs》、《HotUKDeals》報導，Pixel 8歐洲官方定價，入門款將是128GB的799歐元（約2.7萬）起，256GB為859歐元（約2.9萬），至於高階款的Pixel 8 Pro 128GB要價1099歐元（約3.7萬）、256GB為1159歐元（約3.9萬），頂規512GB則是1299歐元（約4.4萬）對比前一代漲價多達150歐元。

過去Pixel手機以入門價2萬以下為競爭優勢，但年初Pixel 7a推出時就已經悄悄漲價1千元，但此次似乎真的難敵成本壓力，一口氣調漲超過5千，有高機率失守2萬大關。

此外，美國Wedbush Securities調查也顯示，由於零組件成本增加，iPhone 15系列價格將全面調漲，平價款的iPhone 15與iPhone 15 Plus漲幅約100美元（約新台幣3167元），Pro旗艦機型漲幅約200美元（約新台幣6333元）。這也代表iPhone 15 Pro Max頂規版台灣售價可能突破新台幣6萬，成為史上最貴iPhone。