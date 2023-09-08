民進黨宜蘭縣立委參選人陳俊宇今天（8日）與議會黨團發表「挺勞工‧顧權益」政見，陳俊宇期提出「各類社會保險應合併計算年資」等5大政見，盼未來能進入立法院，要當勞工的後盾。

陳俊宇指出，他的5大勞工政見有各類社會保險應合併計算年資、《勞工保險條例》修法，主張政府負最終給付責任、爭取興建宜蘭縣勞工多功能育樂中心、明確訂定颱風（天災）給薪標準、加強弱勢勞工就業與職訓及安養之扶助。

陳俊宇解釋，現在民眾職業轉換頻繁，如當職業軍人，又去當勞工，後來考上公務員，卻因為年資無法合併計算，導致申請退休時條件與「從一而終」的工作者有巨大的落差，職業轉換不應該影響民眾退休金請領權益受損。

議員簡松樹以自身為例說，他當過軍人，後來成為勞工，從政後擔任民代，也是具有勞工身分，當選鄉長後停掉勞保，但公保沒辦法與勞保銜接，導致他少了8年的勞保年資；勞保最高是45基數，少了8年讓退休金會少很多。

陳俊宇表示，進入立院後也會爭取修改勞工保險條例，主張中央政府必須負擔起「最終給付責任」，保證勞工都能領到勞保年金，並爭取興建宜蘭縣勞工多功能育樂中心、訂定颱風或其他天災假給薪標準等政見，以維護勞工權益。