馬偕醫學院「醫學檢驗暨再生醫學學系」獲准設立，明年招生。（馬偕醫學院提供／蔡旻妤台東傳真）

馬偕醫學院喜訊頻傳，甫設立「視光學系」並於今年招生名額滿額。（馬偕醫學院提供／蔡旻妤台東傳真）

精準健康產業，將會是未來台灣最有機會的下一座護國神山。馬偕醫學院掌握先機瞄準社會發展脈動並扣合國家政策需要，自2019年起連續4年申設「醫學檢驗暨再生醫學學系」近日獲教育部核准設立，將於113學年度起招生。該學系將分設精準檢驗醫學組與再生醫學組，預計招收40名學生，培養具前瞻專業素養與技能的醫檢師。

馬偕醫學院喜訊頻傳，甫設立「視光學系」並於今年招生名額滿額，又獲准成設立「醫學檢驗暨再生醫學學系」。對於連2年獲得教育部與衛福部肯定，馬偕醫學院校長李居仁表達深切感激。他表示，醫學檢驗暨再生醫學學系的設立是政府對學校辦學成果的肯定，對學校而言更是當仁不讓的責任，他有信心不負政府厚望，培育出兼具馬偕博士精神與專業知識的醫事人員，以回饋台灣社會的期待。

因應精準治療市場前景，政府投入大量資源，目標2025年生醫產業產值能破兆元。李居仁進一步說明，精準健康醫療產業在政府2016年「5＋2產業創新計畫」和2020年「六大核心產業」政策支持下，持續保持重要地位。而具體顯現在制度面的變革，如修改《生技醫藥產業發展條例》、放寬募資投資條件，以及將次世代基因定序（NGS）納入健保，都在在加強精準健康醫療產業架構的完整性。該產業日漸成熟，使精準檢測就業市場人力需求大幅增長，將吸引更多學有專精的人才參與這個具有前景的領域。

李居仁表示，無論精準檢測或再生醫療領域，皆呈現出多元化的嶄新面貌，可說是未來醫學職業領域的新藍海，在追求高等教育人才多元跨域的新時代，醫學檢驗暨再生醫學學系的學生畢業後職涯選擇廣博多元，是有志就讀醫學院學生的新選擇。