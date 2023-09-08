告五人宣布進軍美國舉辦巡迴演唱會。（相信音樂提供）

告五人宣布進軍美國舉辦巡迴演唱會。（相信音樂提供）

告五人「第一次新世界巡迴演唱會【宇宙的有趣】」，今年4月自台北小巨蛋揭開序幕，7月底在高雄巨蛋完成北高雙蛋四場完售里程碑後，從上海到北京，一連18場馬不停蹄演唱，接下來更驚喜宣布即將展開世界巡迴，首站進軍美國，其中紐約場更踏上全球最富盛名的表演藝術殿堂、林肯表演藝術中心，成為登上林肯中心開唱以來，出道時間最短的華人樂團，前無古人的驚人紀錄再添一筆。

告五人第一次跨越太平洋登陸美國開唱，首站紐約場的演出地點「林肯中心」絕對是一時之選，建於1960年代的林肯中心，為全世界表演者最嚮往的藝術殿堂，包括民謠傳奇歌手巴布·狄倫（Bob Dylan）、鄧麗君及李宗盛等天王天后也都曾在此開唱，唱片公司與美國在地主辦為了告五人首次美國演唱會，與場地方溝通協調檔期，運籌帷幄近一年才終於敲定，讓告五人接續樂壇天王天后腳步，登上全球表演藝術聖殿。

對於首次美國開唱，告五人興奮表示：「謝謝音樂帶我們飛到很多第一次去的城市，很期待與當地的歌迷見面，還有好吃的美食！」3人也提到「時差」恐怕是這趟巡演的最大敵人，笑說：「真的可以感受到體內有時間的存在，因為生理時鐘還沒適應，所以感受到強烈的睡意襲擊，有種快昏迷的感覺！」他們為此做足嚴謹準備，也打算服用褪黑激素，希望能克服時差帶來的不適。

告五人搖滾魅力不停歇，每個月有10場以上大型演出，炙手可熱的他們在未來3個月有近百場邀約，包括各地音樂節、廣播活動與商演等，卻都因「第一次新世界巡迴演唱會【宇宙的有趣】」行程滿檔只能婉拒，接下來巡迴演唱會自美國展開，未來還有歐洲、紐澳、東南亞等，演唱會行程計畫已排到2025年，告五人颶風襲捲全球，現象級夯團的稱號當之無愧，熱度持續延燒。

告五人預計10月28日、11月1日與11月4日舉辦紐約站、聖荷西站與拉斯維加斯站演唱會，門票今（8日）美西時間早上10點、美東時間下午1點開賣。更多告五人活動近況，請密切關注告五人、相信音樂官方臉書粉絲專頁及官方微博、微信公眾號。