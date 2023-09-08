冒險打怪劇場全台開演，台電節能走進國小校園。（圖／台電提供）

台電校園節電再出新招，將節電觀念結合戲劇、桌遊與魔術教學3大趣味主題，走進校園，讓學童玩樂也「來電」，輕鬆學習節電知識，首場活動7日於台北市博愛國小盛大登場。台電表示，將走入全台小學舉辦150場活動，即日起開放報名，期望培養學童節電好習慣，讓小朋友們也能成為家中的節電小達人！

台電於台北市博愛國小舉行「改變123 節電好簡單」首場校園節電推廣活動，帶來有趣的節電冒險劇場，現場由台電發言人蔡志孟、博愛國小校長陳順和等貴賓共同參與，並邀請擁有豐富兒童活動主持經歷的QQ姐姐與博愛國小近200名小朋友一起同歡。

為讓節電意識向下扎根，台電推出《節能電寶的冒險》戲劇，藉由趣味互動形式，讓小朋友們跟著QQ姐姐及台電節電吉祥物「電寶」，一起擊敗吃電怪獸，並在冒險打怪的同時，也從小培養節電好觀念。

台電表示，除了互動式戲劇表演，台電也針對不同參與人數，精心設計「瘋狂節電心臟病」與「節能電網王國」2款原創桌遊，以及搭配魔術教學使用的「電器卡牌」，期望透過豐富多元的教學內容，引導學童邊玩邊學習節電知識，並落實於日常生活中。

面對秋老虎來襲，台電也特別分享「省電小撇步」，包含冷氣開26-28度搭配循環扇、定期清洗冷氣濾網、選用LED燈泡並隨手關燈。此外，換購一級能源效率冷氣或冰箱，除能省電還可享3000元政府節能補助金，讓生活不僅舒適，還能省電省荷包。

台電指出，「改變123 節電好簡單」校園節電推廣活動今日正式起跑，將以戲劇、桌遊與魔術教學3大主題，走入全台小學巡迴舉辦150場活動，即日起免費開放報名，名額有限，歡迎有興趣的學校快上活動網站手刀報名去！（https://www.schoolsavepower.com.tw/）