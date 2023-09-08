台北市中山區大直昨（7日）晚發生民宅傾斜、陷落的重大公安事件，北市府指出，初步判定原因疑和基泰建設公司在附近的建案工程有關。綠營也針對國民黨中山區立委王鴻薇發起攻勢，指稱她先後收了兩筆基泰的政治獻金，然而根據監察院的「政治獻金公開查閱平台」顯示，基泰建設捐獻／支出的對象可說是藍綠都有，甚至包含民進黨在台北市的高聲量議員簡舒培。

從監察院公布的13筆資料可以看到，除了王鴻薇先後在111年、112年兩次選舉中收受合計30萬元的政治獻金。基泰其餘款項皆是111年臺北市議員選舉，其中包括的議員有王欣儀、王閔生、李芳儒、李柏毅、李傅中武、耿葳、陳重文、陳錦祥、葉林傳、鍾沛君、簡舒培等，藍綠兩黨都有。其中北市議員簡舒培及王閔生是民進黨員。

基泰建設政治獻金名單。（圖翻攝自監察院）

依前述資料，北市議員僅陳錦祥拿了20萬元，其餘是10萬元。王鴻薇是2022年10月28日後收到，陳錦祥是10月5日，其餘都是在2022年的9月。而吳崢在民進黨記者會中，只提王最近一次收到是10月，剛好是基泰建設遭搜索、爆發吸金弊案的2時間點點，外界質疑是切割9月收到政治獻金的王、簡二人。

民進黨今召開「藍白官場現形記」記者會，新北中和區立委候選人吳崢指出，昨晚在台北市發生了嚴重的工安事件，大直緊鄰建案的六棟大樓傾斜下陷，影響超過百人需撤離。罪魁禍首的建商，就是爭議不斷的基泰建設，去年基泰才爆出不法吸金超過上億。

他說，更爆出居民早在幾個月前就已經陳情，因為建案施工，導致民宅龜裂，建案有問題，不但市府不予理會，身為在地立委的王鴻薇有時間抹黑，卻對大直住戶的公安問題不予以聞問，結果導致現在出了如此嚴重的事故。

他指出，昨晚蔣萬安市長與多位地方民代都到場關心，當然也包括近來砲火猛烈的王鴻薇。事實上，王鴻薇光近兩次的選舉，就拿了基泰建設30萬的政治獻金。若照王鴻薇委員日前砲火猛烈打綠能的標準，這樣的工安事故、發生在你的選區，請問你要不要負責？其中10萬元，更是在今年一月王鴻薇補選立委的時候收取的、基泰爆出非法吸金上億後收取的。王鴻薇昨天到現場時是作何感想。

但針對民進黨指控收受基泰建設的政治獻金，王鴻薇稍早也在臉書做出4點回應，「要求基泰建設台北市應全面停工」、「要求台北市府啟動代位求償防止建商脫產」、「民進黨收基泰政治獻金不敢認嗎」、「目前共有197戶329人安置於九個旅舍」。