新北市青山國中小師生，於成果展當天跨海與風櫃國小和馬公國小的學生表演浮球鼓。（許逸民攝）

高科大今年再攜手澎湖縣政府招募鬼網特攻隊，並在今天展示培訓成果。（許逸民攝）

在行政院農業部的支持下，國立高雄科技大學今年暑假再次攜手澎湖縣政府招募鬼網特攻隊，並於今早在澎湖縣水產種苗繁殖場辦理「清除海底覆網之教育宣導及培訓計畫成果發表會」，由國中小學生敲打以海廢做成的浮球鼓，來展示海洋保育工作成果，並請縣長陳光復表揚參與今年「海底覆網清除人員培訓課程」的11位學員，號召更多人一起來守護海洋。

成果發表會除展示馬公國小及風櫃國小師生參加農漁局於8月17-19日舉辦「海洋漁廢樂器工作坊」的成果外，包含學生的影片製作、藍晒燈及浮球鼓等作品，更邀請屢獲教育創新獎的新北市青山國中小師生團隊，於成果展當天跨海與風櫃國小和馬公國小的學生表演浮球鼓，讓學生親身參與及認識漁業廢棄物的來源與如何清除，並將其轉化為藝術創作，培養對海洋保護的認知和關懷。

由於海底覆網清除具有相當作業難度，不同於一般浮潛的作業印象。今年鬼網特攻隊也在7月初開訓，培養更多覆網清除人力來投入海底環境維護。

除進行海底覆網清除工作之訓練外，也針對澎湖縣觀光、漁業、生態等重要性進行講習。包含珊瑚體檢，讓水下參與人員學習監測珊瑚礁狀態，實地了解保護重要的海洋生態資源。也提供水下攝影課程，透過水下人員的畫面將海底現況透過自媒體傳遞給大眾，擴大海洋保護的宣導廣度。